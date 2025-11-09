Ausblick: FibroGen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FibroGen wird am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -4,007 USD. Dies würde einen Gewinn von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem FibroGen -4,250 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll FibroGen 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 94,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FibroGen 46,3 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,170 USD, gegenüber -12,000 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 10,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 29,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at