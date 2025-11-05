Fidelity National Financial Aktie
WKN DE: A1166U / ISIN: US31620R3030
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Fidelity National Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fidelity National Financial lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fidelity National Financial die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,42 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 46,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,970 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fidelity National Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,71 Milliarden USD, gegenüber 13,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
