Ausblick: Fifth Wall Acquisition A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fifth Wall Acquisition A präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,47 Prozent auf 36,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Fifth Wall Acquisition A noch 40,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,355 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,170 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 174,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at