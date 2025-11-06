Ausblick: Fine Organic Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fine Organic Industries wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 36,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fine Organic Industries ein EPS von 38,30 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,99 Milliarden INR – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fine Organic Industries 5,96 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 132,08 INR aus. Im Vorjahr waren 133,89 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 23,85 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 22,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

