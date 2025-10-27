Ausblick: First Commonwealth Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Commonwealth Financial äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,410 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll First Commonwealth Financial 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 136,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Commonwealth Financial 178,8 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,39 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 519,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 698,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at