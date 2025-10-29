First Foundation Aktie
WKN DE: A12EWX / ISIN: US32026V1044
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: First Foundation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
First Foundation veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,013 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte First Foundation -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 61,5 Millionen USD – ein Minus von 63,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Foundation 169,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,068 USD, gegenüber -1,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 249,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 664,3 Millionen USD generiert wurden.
