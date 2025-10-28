First Interstate Bancsyste a Aktie
WKN DE: A1CVGL / ISIN: US32055Y2019
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: First Interstate Bancsystem A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
First Interstate Bancsystem A öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,619 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte First Interstate Bancsystem A 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll First Interstate Bancsystem A nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 254,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 32,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 374,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD im Vergleich zu 2,19 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Interstate Bancsystem Inc (A)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: First Interstate Bancsystem A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: First Interstate Bancsystem A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: First Interstate Bancsystem A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.07.25