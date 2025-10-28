First Interstate Bancsyste a Aktie

WKN DE: A1CVGL / ISIN: US32055Y2019

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: First Interstate Bancsystem A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Interstate Bancsystem A öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,619 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte First Interstate Bancsystem A 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll First Interstate Bancsystem A nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 254,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 32,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 374,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD im Vergleich zu 2,19 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

