Ausblick: FirstCash gewährt Anlegern Blick in die Bücher

FirstCash lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,94 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FirstCash ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 859,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 837,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,17 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,46 Milliarden USD, gegenüber 3,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

