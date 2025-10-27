Ausblick: Flat Glass Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Flat Glass Group stellt am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,014 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 HKD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,16 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,25 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,470 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,59 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 20,22 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at