Ausblick: Flat Glass Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flat Glass Group stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,014 CNY gegenüber -0,090 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Flat Glass Group 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,16 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 19,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Flat Glass Group 3,91 Milliarden CNY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,265 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,430 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 15,59 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 18,65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at