Ausblick: FleetCor Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

FleetCor Technologies öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 5,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,90 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,16 Milliarden USD – ein Plus von 13,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FleetCor Technologies 1,03 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 13,97 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,46 Milliarden USD, gegenüber 3,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at