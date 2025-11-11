Ausblick: FLEX LNG stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FLEX LNG wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,432 USD aus. Im letzten Jahr hatte FLEX LNG einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 90,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 83,7 Millionen USD aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,89 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 342,8 Millionen USD, gegenüber 356,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at