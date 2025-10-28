Erste Schätzungen: FLEX LNG legt Quartalsergebnis vor

FLEX LNG wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,427 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,44 Prozent erhöht. Damals waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 83,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 2,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 340,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 356,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at