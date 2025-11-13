Ausblick: Flexible Solutions International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Flexible Solutions International wird sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Flexible Solutions International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,285 USD im Vergleich zu 0,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 42,1 Millionen USD, gegenüber 38,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

