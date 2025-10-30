Flexible Solutions International Aktie
WKN: 541522 / ISIN: CA33938T1049
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Flexible Solutions International gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Flexible Solutions International wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Flexible Solutions International ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,5 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,285 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 42,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 38,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
