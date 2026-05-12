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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fluent legt Quartalsergebnis vor

Fluent lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,225 USD gegenüber -0,390 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,475 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,050 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 215,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 208,8 Millionen USD waren.

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