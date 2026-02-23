Ausblick: Fluidigm legt Quartalsergebnis vor

Fluidigm stellt am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,054 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 60,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fluidigm für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 18,5 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,207 USD, gegenüber -0,520 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 80,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 174,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at