Ausblick: Fluidigm legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fluidigm wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,043 USD. Das entspräche einem Gewinn von 38,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Fluidigm 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 59,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fluidigm 45,0 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,177 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,520 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 86,4 Millionen USD, gegenüber 174,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at