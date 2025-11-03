Flywire Aktie
WKN DE: A3CQ3K / ISIN: US3024921039
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Flywire stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Flywire gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,191 USD aus. Im letzten Jahr hatte Flywire einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie eingefahren.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent auf 180,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 156,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 574,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 492,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
