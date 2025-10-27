Fomento Econom. Mexica Aktie
Ausblick: Fomento Econom Mexica stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fomento Econom Mexica gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,12 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fomento Econom Mexica 1,65 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 212,86 Milliarden MXN gegenüber 196,77 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,28 MXN im Vergleich zu 6,49 MXN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 842,96 Milliarden MXN, gegenüber 781,59 Milliarden MXN ein Jahr zuvor.
