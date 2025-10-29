Ausblick: FORACO INTERNATIONALAct Nom veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FORACO INTERNATIONALAct Nom wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD gegenüber 0,110 CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 80,5 Millionen USD für FORACO INTERNATIONALAct Nom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 105,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,213 USD je Aktie, gegenüber 38,61 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 275,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 402,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

