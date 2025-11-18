Ausblick: FormPipe Software AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FormPipe Software AB lässt sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FormPipe Software AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 54,85 Prozent auf 58,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte FormPipe Software AB noch 130,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 SEK, gegenüber 0,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 320,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 529,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

