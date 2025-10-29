Ausblick: Forrester Research legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Forrester Research wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,307 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 102,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 99,2 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 404,4 Millionen USD im Vergleich zu 432,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at