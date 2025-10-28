Fortive Aktie

WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Fortive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fortive wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,569 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,630 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 34,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,01 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,51 USD im Vergleich zu 2,36 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 4,11 Milliarden USD, gegenüber 6,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

