Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Fortive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fortive wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,569 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,630 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 34,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,01 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,51 USD im Vergleich zu 2,36 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 4,11 Milliarden USD, gegenüber 6,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fortive Corp When Issuedmehr Nachrichten
|
29.10.25
|S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: Fortive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fortive-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Fortive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortive-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.10.25
|S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.09.25
|S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.09.25
|S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortive-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Fortive Corp When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Fortive Corp When Issued
|42,89
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.