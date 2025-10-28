Ausblick: Fortum legt Quartalsergebnis vor

Fortum stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,098 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fortum 0,140 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Fortum nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 951,4 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,09 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,871 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,30 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 5,33 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 5,80 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

