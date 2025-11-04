Ausblick: Fortuna Mining zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fortuna Mining wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,192 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 247,3 Millionen USD für Fortuna Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 373,7 Millionen CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,799 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,580 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at