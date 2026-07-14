Ausblick: Frequency Electronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Frequency Electronics öffnet am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,265 USD. Das entspräche einer Verringerung von 22,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,340 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Frequency Electronics in dem im April abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 18,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 20,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,690 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,46 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 66,3 Millionen USD, gegenüber 69,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at