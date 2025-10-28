Ausblick: Fresh Del Monte Produce stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fresh Del Monte Produce wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,500 USD je Aktie gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fresh Del Monte Produce in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,04 Milliarden USD im Vergleich zu 1,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,96 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 4,37 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at