Ausblick: Frontier Communications Parent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Frontier Communications Parent wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,303 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Frontier Communications Parent noch -0,330 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,54 Milliarden USD gegenüber 1,49 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,297 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,14 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at