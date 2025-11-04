Ausblick: Frontier Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Frontier Group präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,368 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 935,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 902,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,758 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,370 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at