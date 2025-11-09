FTAC Emerald Acquisition a Aktie
WKN DE: A3DGB6 / ISIN: US29103K1007
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: FTAC Emerald Acquisition A legt Quartalsergebnis vor
FTAC Emerald Acquisition A öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,127 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 323,33 Prozent verringert. Damals waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 9,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,127 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
