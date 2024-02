Ausblick: FTAI Infrastructure öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FTAI Infrastructure wird am 29.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass FTAI Infrastructure im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,590 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 89,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -1,680 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,780 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 328,0 Millionen USD, gegenüber 262,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

