Ausblick: FTC Solar legt Quartalsergebnis vor

FTC Solar lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,565 USD. Dies würde einen Gewinn von 52,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem FTC Solar -1,200 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 108,28 Prozent auf 21,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,440 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,830 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 88,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 47,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at