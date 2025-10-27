Ausblick: FU JIAN ANJOY FOODS legt Quartalsergebnis vor

FU JIAN ANJOY FOODS lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FU JIAN ANJOY FOODS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,861 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FU JIAN ANJOY FOODS 0,830 CNY je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,53 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei FU JIAN ANJOY FOODS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,70 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,31 CNY aus. Im Vorjahr waren 5,08 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 15,83 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 15,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at