Ausblick: Fujifilm öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fujifilm stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 51,26 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fujifilm 41,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 790,05 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 765,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 219,39 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 216,46 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.275,91 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3.195,83 Milliarden JPY waren.

