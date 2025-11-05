FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
Ausblick: FUJIFILM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
FUJIFILM wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,171 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FUJIFILM in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,30 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,739 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,710 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 22,06 Milliarden USD, gegenüber 20,96 Milliarden USD im Vorjahr.
