Ausblick: Fujikura präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujikura wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 120,13 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fujikura noch 34,88 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Fujikura im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 272,82 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,03 Prozent gesteigert.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 471,05 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 330,32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.100,03 Milliarden JPY, gegenüber 979,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at