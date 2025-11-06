Fujita Kanko Aktie

WKN: 869100 / ISIN: JP3816800001

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Fujita Kanko zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fujita Kanko wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 156,20 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 110,30 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fujita Kanko in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 19,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 754,90 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 733,53 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 82,10 Milliarden JPY, gegenüber 76,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

