Ausblick: Fujitsu stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fujitsu wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 36,17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,21 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 801,81 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 866,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 221,10 JPY im Vergleich zu 120,93 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3.515,23 Milliarden JPY, gegenüber 3.550,12 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at