Ausblick: FUJITSU zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FUJITSU lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,244 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FUJITSU 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 6,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,49 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 23,65 Milliarden USD, gegenüber 23,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at