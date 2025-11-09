ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Fukuoka Financial Group Aktie

WKN DE: A0MMJH / ISIN: JP3805010000

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Fukuoka Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fukuoka Financial Group wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 109,43 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fukuoka Financial Group 96,59 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 39,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 66,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 109,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 430,25 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 381,54 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 293,71 Milliarden JPY, gegenüber 454,22 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

