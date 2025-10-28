Ausblick: Fulcrum Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fulcrum Therapeutics wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,294 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,144 USD im Vergleich zu -0,160 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 80,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at