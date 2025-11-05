Funk a Aktie

Funk a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H63G / ISIN: US3610081057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Funko A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Funko A wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,083 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Funko A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 11,68 Prozent auf 258,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Funko A noch 292,8 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,850 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 923,0 Millionen USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Funko Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Funko Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Funko Inc Registered Shs -A- 2,84 8,68% Funko Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen