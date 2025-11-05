Funk a Aktie
WKN DE: A2H63G / ISIN: US3610081057
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Funko A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Funko A wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,083 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Funko A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 11,68 Prozent auf 258,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Funko A noch 292,8 Millionen USD umgesetzt.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,850 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 923,0 Millionen USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Funko Inc Registered Shs -A-
|2,84
|8,68%
