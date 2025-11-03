Ausblick: Fusion Micro Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fusion Micro Finance wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,300 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 98,98 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -29,360 INR je Aktie erzielt worden waren.

Fusion Micro Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,90 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 58,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,17 INR je Aktie, gegenüber -107,920 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 13,27 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 23,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at