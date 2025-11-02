Gai a Aktie
WKN DE: A2ANWB / ISIN: US36269P1049
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Gaia A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gaia A äußert sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,048 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gaia A noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 25,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,178 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 100,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 90,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaia Inc (A)mehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Gaia A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Gaia A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Gaia A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Gaia Inc (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Gaia Inc (A)
|4,99
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.