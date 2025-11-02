Gai a Aktie

Gai a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANWB / ISIN: US36269P1049

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gaia A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gaia A äußert sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,048 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gaia A noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 25,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,178 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 100,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 90,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

