Ausblick: Galaxy Surfactants stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Galaxy Surfactants stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 23,43 INR. Dies würde einer Verringerung von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Galaxy Surfactants 23,90 INR je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Galaxy Surfactants in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 12,78 Milliarden INR im Vergleich zu 10,63 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 93,90 INR im Vergleich zu 86,00 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 48,09 Milliarden INR, gegenüber 42,03 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at