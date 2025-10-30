GalaxyCor a Aktie
WKN DE: A3EHRG / ISIN: CNE100004PM0
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: GalaxyCore A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GalaxyCore A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2,32 Milliarden CNY – ein Plus von 31,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GalaxyCore A 1,76 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 CNY, gegenüber 0,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 8,03 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,38 Milliarden CNY generiert wurden.
