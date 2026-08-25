Gaming Innovation Group Aktie

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WKN DE: A2PA3E / ISIN: US36467X2062

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Gaming Innovation Group legt Quartalsergebnis vor

Gaming Innovation Group lädt am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gaming Innovation Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,033 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 SEK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 25,9 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 267,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,138 EUR, gegenüber 0,330 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 103,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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