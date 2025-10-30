Ausblick: Gan Lee Pharmaceuticals A legt Quartalsergebnis vor

Gan Lee Pharmaceuticals A präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,510 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gan Lee Pharmaceuticals A ein EPS von 0,340 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 22,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 930,1 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,14 Millionen CNY aus.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,90 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,04 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,29 Milliarden CNY, gegenüber 3,01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

