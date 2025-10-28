Ausblick: Ganfeng Lithium A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ganfeng Lithium A wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,082 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 4,69 Milliarden CNY gegenüber 4,34 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,131 CNY, wohingegen im Vorjahr noch -1,030 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,39 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,79 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at